Live Calciomercato: “Lukaku? La Roma ha colmato la lacuna del numero 9. Su Solbakken…”

Il direttore di Romanews.eu, Fabrizio Aspri, è intervenuto ai nostri microfoni per parlare delle ultime di calciomercato e del momento della Roma, passando per l’acquisto di Romelu Lukaku.

Live Calciomercato, le parole di Fabrizio Aspri

Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma?

“Il colpo di coda, quello grande è arrivato, diciamolo francamente. La Roma ha colmato la lacuna del numero 9, il famoso bomber che davanti non c’era, poi si cercava il prestito non prestito, ingaggio non ingaggio, alla fine è arrivato Lukaku. E la città è impazzita. Cosa aspettarsi adesso! Qualcosa ancora si sta muovendo per un difensore che sta cercando qualche nome importante da portare alla corte di Josè Muorinho. Io da tifoso sono contento. Una Roma che ha alternative in mezzo al campo, non tanto in difesa dove qualcosina si potrebbe migliorare. In avanti c’è il risveglio del Gallo Belotti che con l’arrivo della concorrenza importantissima di Lukaku, insomma, diventa un attacco da mille ed una notte, che Mou deve saper gestire. Ma sappiamo essere uno dei più grandi gestori”.

Sul Portiere?

“E’ la domanda pertinente, hai fatto bene a farla. Attenzione non mi aspetto grandi colpi di mercato. Anche Mourinho quando ha portato Rui Patricio ha fatto subito capire di essere un portiere da 6- 6,5, ma che dava garanzie. Ultimamente un pò meno, ma ancora molto elevata la fiducia del tecnico nei confronti del portiere. Questo fa capire che la ricerca c’è ma non di quella affannosa”.

La Roma, con l’acquisto di Lukaku, si può considerare la Regina del mercato?

“Se la batte un pò. Lassù hanno fatto bene alcune e meno altre. La Roma è nelle prime due tre del calciomercato sicuramente, per il colpo Lukaku. Spetta, ora, a Mourinho il compito di consegnare ai tifosi una squadra che lotti in campionato e non solo per la Champions League. Ci aspettiamo che la Roma possa lottare per il quarto posto”.

Sul fronte cessioni?

“Solbakken sicuramente si, Spinazzola è molto corteggiato”.

Un giudizio sul Roma-Milan?

“Questa è una partita molto importante, dopo un avvio così, ci vuole la zampata di qualità. Con il capitano un pò acciaccato e con Lukaku che sembra scalpitare fin dall’inizio, mi aspetto una grande reazione emotiva. La Roma ha bisogno di fare una prestazione di livello ed ora, Mourinho, dovrà ricambiare con qualità”.