Roma, Lukaku: “Mi è bastata una chiamata. Ora si fa sul serio”

Ai canali ufficiali della Roma, ha parlato Romelu Lukaku. Il colosso belga ha la mentalità giusta per questo gruppo e per il mister. Lo racconta in questa intervista dopo abbraccia anche i tifosi giallorossi.

Roma, le prime parole di Lukaku

“Non me l’aspettavo, il mister mi ha scritto di prepararmi ad una cosa molto diversa da quella che mi aspettavo e quando sono arrivato mi sono emozionato. Mi dà un grosso stimolo per dare tutto per questa squadra”.

Ha sentito negli ultimi giorni la tensione, l’apprensione che si viveva a Roma per il suo acquisto?

“Sì, quando siamo stati un po’ più vicini all’accordo tra i due club, tanta gente mi ha iniziato a dire che a Roma le persone mi aspettavano. Io ero concentrato per arrivare qui in forma, poi ho voluto veramente vivere quel momento e, quando sono arrivato, è stato veramente bello vedere i tifosi così. Non vedo l’ora di giocare per questa squadra”.

Quanto ha pesato che la società l’ha desiderata così tanto?

“È bastata solo una chiamata, i proprietari mi hanno telefonato qualche giorno prima dell’accordo, abbiamo parlato 30 minuti dell’ambizione che hanno per questa società e per i tifosi. Da lì tutto è andato velocemente”.

Ha parlato con i Friedkin?

“Sì, abbiamo parlato di ciò che si aspettano da me e dalla squadra. Ho ascoltato, poi adesso iniziano le cose serie. Ho fiducia nella squadra, siamo noi che dobbiamo lavorare insieme per fare bene, dobbiamo essere umili, avere la testa bassa, pedalare, migliorare ogni giorno per fare buoni risultati. Questa è la mia maniera di vedere le cose, spero di aiutare la squadra a realizzare il massimo”.

Che effetto le fa lavorare con Mourinho di nuovo?

“Da quando avevo 11 anni da bambino volevo lavorare con lui, adesso posso dire che lo farò per la terza volta. Mi conosce bene, conosce bene la mia famiglia, sa che uomo sono e io conosco lui. Insieme possiamo fare belle cose, abbiamo una bella squadra, dobbiamo lavorare e guardare di partita in partita”.

Ritroverà tanti giocatori di valore.

“Li conosco molto bene, ho visto tante partite dell’anno scorso e di quest’anno. Analizzerò in questi giorni come giocano, chiederò che cosa piace loro così che mi potrò adattare”.

È pronto a vivere l’emozione dell’Olimpico?

“Mi ricordo qualche mese fa, ho giocato qui ed era veramente bello entrare in campo, vedere i tifosi cantare, dare tutto per la squadra. È bello fare parte di questo, è un momento veramente bello e sono contento di essere qui”.

Ha un messaggio per i tifosi?

“Grazie per l’accoglienza, non vedo l’ora di trovarvi allo stadio e far bene. Daje Roma”.