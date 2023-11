Tornano in campo le grandi della Premier e alla squadra di Klopp serve una vittoria per agganciare la testa della classifica. Solito 4-3-3 per Klopp che conferma il tridente leggero ma letale davanti.

Le probabili formazioni di Liverpool-Brentford:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Endo, Szoboszlai; Salah, Nunez, Jota.

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Ajer, Collins, Pinnock; Roerslev, Jensen, Norgaard, Onyeka, Janelt; Mbeumo, Wissa.

Dove vederla:

La sfida andrà in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.