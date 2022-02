Liverpool Leicester, probabili formazioni e dove vederla

C’è un grande match in programma nella ventiquattresima giornata di Premier League. Ad Anfield Road si affronteranno infatti Liverpool e Leicester. I reds sono al momento al secondo posto della classifica a -12 dal Manchester City capolista, ma con due partite in meno e sperano di vincere per accorciare le distanze dagli uomini di Guardiola. Tutt’altra situazione, invece, per le foxes che, partite con ben altre aspettative a inizio stagione, si trovano ora al dodicesimo posto con 26 punti. Per il Liverpool, la buona notizia è rappresentata dal ritorno di Salah, che ha perso la finale di coppa d’Africa contro il compagno di squadra Manè, ma è pronto per rituffarsi per il rush finale e decisivo della stagione

Liverpool Leicester, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Jota, Firmino, Diaz

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Vestergaard, Soyuncu, Thomas; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Daka; Iheanacho

Liverpool Leicester, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport football