Liverpool-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla

Liverpool e Manchester United si sfidano dopo le delusioni in Europa condito poi da un periodo nero per la formazione di Ten Hag. Klopp si affida a Salah e Nunez mentre l’olandese al solito Hojlund. La gara sarà trasmessa in onda su Sky Sport.

Le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Gravenberch; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Lindelöf, Shaw; McTominay, Amrabat; Antony, Hannibal Merjbi, Garnacho; Hojlund. All. ten Hag.