I Reds ospitano il Nottigham Forest ad Anfield questo pomeriggio alle 15. Liverpool, reduce dalla bella vittoria nel derby contro l’Everton, pronto a ripetersi per mantenere la scia di Tottenham, Arsenal e City. Dall’altra parte il Nottingham Forest, che arriva alla sfida con tre pareggi consecutivi e 10 punti in nove gare disputate. L’ultima sfida disputata ad Anfield, risalente alla passata stagione, è terminata 3-2 in favore dei Reds. Il match non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz. All. Klopp.

NOTTINGHAM FOREST (4-3-3): Turner; Aurier, Boly, Murillo, Toffolo; Sangaré, Mangala, Dominguez; Gibbs-White, Wood, Elanga. All. Cooper.