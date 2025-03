Liverpool – PSG, le probabili formazioni e dove vederla

Ancora tutto aperto tra Liverpool e PSG. Nella gara d’andata sono stati gli inglesi ad avere la meglio, con una sola rete di vantaggio, realizzata da Elliott nei minuti conclusivi della sfida del Parco dei Principi. Ai parigini sarà necessaria una vittoria per evitare la prematura eliminazione dalla massima competizione europea. La gara, in programma martedì alle 21, sarà visibile su Sky; in streaming su Sky Go e Now.

Liverpool – PSG, le probabili formazioni: