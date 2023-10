4-3-3 per i Reds, con Klopp che dovrà fare a meno dell’infortunato Gakpo. Tra i titolari c’è Alexander-Arnold con Konate, Van Dijk e Tsimakas a comporre il quartetto difensivo. Centrocampo affidato a Elliott, Endo e Gravenberch. In avanti il tridente composto da Doak, Jota e Nunez. Sfida particolare per Alexis Mac Allister, che dovrebbe partire dalla panchina, il quale si troverà a sfidare suo fratello maggiore, Kevin Mac Allister, passato alla formazione belga dall’Argentinos Junior nell’ultima sessione di mercato.

Le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Endo, Gravenberch; Doak, Nunez, Jota. All. Klopp.

UNION SAINT-GILLOISE (3-4-2-1): Moris; Sykes, Burgess, Leysen; Francois, Sadiki, Vanhoutte, Terho; Rasmussen, Puertas; Rodriguez. All. Blessin.