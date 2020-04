Spinelli pronto a regalare il Livorno

Il patron del Livorno Spinelli pronto a lasciare il club amaranto, in una dichiarazione rilasciata ieri dice di voler regalare tutto, anche se già da diverso tempo sappiamo che il nuovo acquirente sarà Yousif un imprenditore libanese che più volte si è detto disposto ad acquistare il club.

Queste le parole di Spinelli rilasciate al Corriere dello Sport:

«Ormai, noi con il Livorno non c’entriamo più niente . Oggi, pertanto presenteremo tutti le nostre dimissioni. Il Livorno viene regalato, il nuovo proprietario può contare su un gruppo di 30 giocatori che non dovrà più pagare perché per noi il campionato è terminato. Io sarei il primo a rivedere con piacere il calcio giocato se fosse possibile e non vi fosse alcun rischio. Yousif dovrà gestire questa situazione e dare il suo parere sulla ripresa dell’attività».