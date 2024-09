Locatelli: “Inter favorita ma ci sono anche Napoli e Milan. Che personalità Thiago Motta, e conosco Vanoli..”

“L’Inter è la favorita e ci sono anche Napoli e Milan, però noi siamo una grande squadra.Alla Juve sono maturato come persona e giocatore,in questi tre anni peró dovevo essere più continuo ne sono consapevole e lavoro per migliorarmi. Che personalità Thiago Motta, con lui giochiamo di più la palla, la cosa mi piace. La prima impressione che ti dà è la personalità fortissima che mi ha colpito molto,è un maniacale nel lavoro. Una metodologia diversa, lavoriamo di più sull’alta intensità. Molti di noi non hanno esperienza in Champions, meglio affrontarla con spensieratezza. Toro in testa? Conosco Vanoli, è bravo, ma spero non ci rimanga tutto l’anno”.

Locatelli: “Lavoro per migliorarmi”

Intervistato da “Tuttosport”, Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus ha parlato del suo splendido periodo di forma e della lotta Scudetto in Serie A. Il calciatore ha poi apprezzato le qualità di Thiago Motta ed ha elogiato il nuovo allenatore del Torino, primo per ora in classifica.