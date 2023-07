Lotito shock: “Ho rifiutato 140 milioni dal Milan per Milinkovic-Savic. Non me ne pento”

Definito il passaggio di Milinkovic-Savic in Arabia Saudita, Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, intervistato a “Il Messaggero” ha svelato un clamoroso retroscena di mercato proprio sul calciatore serbo: “Io non lo avrei venduto, gli ho offerto il prolungamento a quasi 6 milioni (con i bonus, ndr), ha scelto Sergej il suo futuro”, dice il patron sulla proposta di rinnovo”.

Calciomercato Lazio, Lotito: “Mantengo sempre le promesse”

E poi ancora: “È vero, decisi di rifiutare un’offerta di Galliani da 140 milioni. Erano 60 subito e altri 80, pagabili in 5 anni con la Champions. Non me ne sono pentito”. L’Al Hilal è pronto a offrire al club biancoceleste 40 milioni di euro, con Lotito che risponde così: “L’offerta dell’Al-Hilal è più bassa di 50 milioni. Se avessi aspettato quella giusta, non lo avrei mai ceduto, ma io mantengo sempre le promesse e avevo preso un impegno con il ragazzo che avrei accettato la proposta minima per il suo cartellino”.