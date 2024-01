Lotito: “Squadra unita e compatto, parlano i fatti. I calciatori voluti fortemente da noi”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il presidente Lotito, ha commentato al termine del match dell’Olimpico il derby, giocato ieri e non solo.

Lotito: “Determinati e umili”

Un regalo bellissimo? Assolutamente si. Abbiamo avuto e fatto una prestazione degna della prima squadra della Capitale. Determinati ,volitivi, uniti e umili, è quello che serve a questa squadra che ha le potenzialità per potersi confrontare con tutti. Se sono orgoglioso della coesione del gruppo? Ho cercato di inculcare loro il principio fondamentale che si vince tutti insieme e che il singolo si deve mettere sempre a disposizione del collettivo. Oggi(ieri) ho visto una squadra unita, compatta, volitiva e determinata. Ognuno si sacrificava per l’altro, abbiamo giocato a pallone e parlano i fatti”.

“Quanto è stata importante la spinta dei tifosi? Moltissimo. Ieri ho fatto in modo che il pubblico venisse a vedere la rifinitura, cosa che spesso non accadeva da tanto tempo perché ho ritenuto che i tifosi rappresentano il dodicesimo uomo in campo. Sarri uomo derby? Più che uomo derby è un uomo legato a un progetto che inizia a prendere forme concrete, soprattutto per quel che riguarda sia il presente sia il futuro. Ora pensiamo al campionato perché riteniamo che la nostra quarta debba poter competere nel campionato principale europeo”.

“Giovani su giovani? Le scelte fatte, i giocatori sono stati visionati in prima persona dal sottoscritto, dal tecnico e dal ds. Non rappresentano solo il presente, ma anche il futuro. Sono di grande prospettiva e di qualità, si sono messi a disposizione del gruppo con umiltà. Hanno avuto un periodo di adattamento. Sono tutti giocatori voluti fortemente, ricorderete tutte le polemiche che ci sono state e non entro nel merito. Oggi possiamo contare su un ricambio generazionale importante e che soprattutto ha grandi prospettive. La cosa cosa fondamentale è che si sono integrati in un gruppo e soprattutto nella mentalità della Lazio. ‘Non mollare mai’ è il principio fondamentale della Lazio e mi parche questo sia l’atteggiamento giusto per raggiungere i risultati. Questo è un festeggiamento del nostro compleanno che ripaga dei scarifci, delle fatiche e soprattutto delle illazioni e considerazioni mediatiche fatte strumentalmente per cercare di rappresentare una realtà completamente diversa da quella che è, perché la Lazio è una delle squadre che ha maggiori prospettive non solo sportive ma anche in termini infrastrutturali”.