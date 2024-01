Sarri: “Il rigore per la Lazio è netto”

Maurizio Sarri si gode la vittoria nel derby, una gara vinta meritatamente secondo il tecnico dei biancocelesti.

Sarri si gode la Lazio

Queste le parole dell’allenatore della Lazio come riportate da mediaset: “Per l’immagine che ho visto io il rigore è netto. Un colpo netto, senza andare neanche vicino al pallone. Tanto che Orsato ci è rimasto 8 secondi al monitor. Però l’episodio mi interessa fino a un certo punto. Escluso 3-4 minuti nel recupero, le palle gol della Roma sono state zero. I venti minuti dopo il gol è una bestemmia non aver raddoppiato. A livello complessivo, l’1-0 non è legittimo ma è stretto. La prestazione dà soddisfazione. Della qualificazione in Coppa Italia non mi importava nulla. Nel derby non contano neanche i tre punti in campionato. Queste partite vanno giocate per la gente che vive per te, per loro. Quindi siamo contenti aver dato gioia al popolo laziale. Poi passare una sera di compleanno avendo perso un derby era triste. Come festeggio? Me lo gusto, anche da solo. Ho ritrovato la Lazio? In questo momento sì, ma ogni tanto questa squadra ha dei momenti diversi”, queste le parole di Sarri nel dopo partita.