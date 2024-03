Lucca in Nazionale? Spalletti ci pensa

Lorenzo Lucca potrebbe essere convocato da Spalletti

Tra sabato e domenica il CT dell’Italia Luciano Spalletti, diramerà le convocazioni per le amichevoli che gli azzurri disputeranno in America con Venezuela ed Ecuador.

Qualche sorpresa potrebbe esserci, ed in attacco Spalletti ha già fatto visionare più volte l’attaccante dell’Udinese, ma di proprietà del Pisa Lorenzo Lucca, ad oggi autore di sette reti.

La convocazione di Lucca potrebbe rappresentare un esperimento per i prossimi europei che si disputeranno in Germania questa estate.

Ad oggi Lucca ha messo a segno 7 reti, l’ultima nello scorso turno contro la Lazio, l’attaccante 23 enne ha il futuro dalla sua parte, considerando anche che di attaccanti italiani nella classifica marcatori di Serie A non ce ne sono. Il primo in classifica è Berardi con 9 reti, ma non potrà essere convocato in quanto recentemente operato con tempi di recupero lunghissimi. Con 9 reti abbiamo Orsolini, che è un esterno, ed anche Pinamonti che potrebbe essere convocato insieme a Lucca.

La penuria di punte centrali in Italia, potrebbe spalancare definitivamente le porte a Lorenzo Lucca, sempre che mantenga questi ritmo di segnature.