Lorenzo Lucca, è il nuovo che avanza

Tra poco più di un anno la Nazionale italiana volerà in Qatar per disputare i Mondiali, la qualificazione è ad un passo ma urge trovare qualcuno che segni.

Ciro Immobile in Nazionale non ha mai pienamente convinto, ed anche Belotti non si è dimostrato con la maglia azzurra quel fulmine di guerra che tutti ci aspettavamo.

Per questo nella mente di Mancini c’è già il nuovo che avanza, e due potrebbero essere le sorprese per le prossime partite che gli azzurri disputeranno per le qualificazioni mondiali.

I due enfant prodige giocano in Serie B e rispondono ai nomi di Lorenzo Lucca e di Samuele Mulattieri, il primo gioca nel Pisa che ne detiene il cartellino, mentre il secondo è di proprietà dell’Inter, ma gioca in prestito nel Crotone.

Lucca, inutile dirlo, è un predestinato, il Pisa lo ha letteralmente scippato alla concorrenza di squadre di Serie A, pagandolo circa 2,5 milioni ed è esploso mettendo a segno tre reti in due gare, trascinando il club nerazzurro in vetta alla Serie B. I paragoni si sprecano, ma il più comune vede Lorenzo Lucca essere paragonato ad Haaland del Borussia Dortmund, il futuro è sicuramente suo.

Samuele Mulattieri, invece è il capocannoniere della Serie B, cinque reti in campionato, l’Inter gongola essendo la proprietara del cartellino, ma anche il Crotone è felice, nella speranza che Samuele possa trascinare i Pitagorici in Serie A.