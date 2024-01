Lucescu sorprende tutti: “Ok il campionato ma la Champions è più importante per l’Inter”

Micea Lucescu è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la stagione dell’Inter.

Lucescu sulla stagione nerazzurra

È arrivata un’altra vittoria per l’Inter in campionato.

“Sì, continuerà a dare battaglia per vincere il campionato ma la Champions è più importante. Il torneo si può vincere tutti gli anni”.

Si aspetta grandi cose dal mercato?

“Le squadre che lottano per il titolo non vendono giocatori. Chi lotta per salvarsi pure: vendono solo quelli a metà classifica. In inverno è così, difficilmente trovi occasioni di mercato”.