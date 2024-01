Queste le probabili scelte dei due tecnici con Simeone che opta per il turnover anche se conferma Griezmann e Morata. In Italia non verrà trasmesso questo match su nessuna piattaforma.

Le probabili formazioni di Lugo-Atletico Madrid:

LUGO (4-2-3-1): Tabuaco; Louis-Jean, Perez, Castrin, Lopez; Aguza, Abdulai; Narro, Antonin, Aranda; Antonetti.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Llorente, Azpilicueta, Gimenez, Hermoso, Lino; Niguez, Witsel, De Paul; Griezmann, Morata.