Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luis Alberto ha commentato la sconfitta contro l’Atletico Madrid di Simeone.

Luis Alberto: “Stasera abbiamo avuto un paio di occasioni..”

Queste le parole dello spagnolo ex Liverpool: “I primi minuti siamo entrati bene, poi non so cosa è successo e abbiamo preso un gol subito, che era quello che non volevamo. Poi abbiamo avuto due o tre occasioni, ma loro hanno segnato e a partita si è chiusa. Preoccupato dalla mancanza dei gol? Arriviamo in area, ci manca di trovare la porta. Abbiamo avuto diverse occasioni sprecate, dobbiamo chiudere prima le partite”.

E poi ancora:

Quale squadre vorresti incontrare?

“Sappiamo che la Champions è difficile e se sono passate come prime vuol dire che hanno fatto bene. La Real Sociedad gioca molto bene, se pensiamo che è lei la più semplice stiamo sbagliando”