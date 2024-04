Lukaku vuole portare la Roma in Champions e pensa al suo futuro

A Lecce la Roma ha fatto la sua peggior partita da quando De Rossi siede sulla panchina giallorossa. Era una di quelle partite che ti risolve l’attaccante con la zampata al momento giusto. Romelu Lukaku però non è riuscito ad incidere, come gli succede spesso ultimamente. C’è stato l’impegno nella lotta con Pongracic ma non è bastato a portare i tre punti ai giallorossi, che sarebbero stati fondamentali per la corsa alla Champions. L’attaccante belga in giallorosso ha realizzato 18 gol in 38 partite, una buona media realizzativa che si è abbassata per colpa del rendimento nel 2024, in cui le reti segnate sono soltanto 4.

Lukaku vuole finire forte la stagione e pensa al futuro

Nel 4-3-3 di De Rossi Lukaku gioca più vicino alla porta e ha più giocatori che entrano nella sua zona di azione, come quando uno dei due esterni offensivi stringe verso il centro per fare spazio all’inserimento del terzino. Ad ogni modo la Roma continua a credere che Big Rom possa essere l’arma in più nel finale di campionato, per raggiungere il quarto posto. L’attaccante vuole tornare a segnare gol pesanti, e pensa di poter rimanere in giallorosso anche nella prossima stagione. L’unica formula possibile per permettere una sua permanenza è il prestito, non è ipotizzabile che la Roma abbia intenzione di pagare il prezzo del suo cartellino. In ogni caso rimane il problema dell’ingaggio, Lukaku guadagna 7,5 milioni a stagione, e da giugno non ci saranno più i benefici del decreto crescita.