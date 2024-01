Lunedi 8 gennaio alle ore 21.30 torna l’appuntamento settimanale con SportPaper. Sulle frequenze di Radio Roma Television nuova puntata del format firmato SportPaper, tanti ospiti e collegamenti, con la conduttrice Roberta Pedrelli si parlerà ovviamente del derby Lazio-Roma in programma in settimana, di campionato e corsa scudetto. Un appuntamento da non perdere.