Liverpool di Jurgen Klopp ospite del Luton Town a Kenilworth Road, questo pomeriggio alle 17.30. Reds pronti a continuare il buon momento. La formazione guidata dal tecnico tedesco ha raccolto 7 punti nelle ultime tre gare, sconfiggendo il Nottingham Forest nell’ultima gara di campionato disputata. Dall’altra parte, i padroni di casa, fermi a 5 punti in classifica, sconfitti nell’ultima uscita contro l’Aston Villa. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Max, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

LUTON TOWN (3-5-2): Kaminski; Mengi, Lockyer, Osho; Kabore, Mpanzu, Barkley, Nakamba, Doughty; Morris, Ogbene. All. Edwards.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, MacAllister, Gravenberch; Salah, Nunez, Jota. All. Klopp.