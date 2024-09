Lutto in casa Roma. E’ scomparso infatti all’età di 89 anni, Ernesto Alicicco, ex medico della Roma nato nel 1934 ed entrato a far parte dello staff giallorosso nel 1978.

Roma, morto l’ex medico Ernesto Alicicco

Tra i tanti ruoli ricoprì anche la carica di medico sociale fino alla stagione prima del terzo Scudettto. Con i giallorossi festeggiarono quello vinto nella stagione 1982/1983.