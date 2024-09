Roma, la società rischia una battaglia legale con Zalewski | Arrivata a Trigoria una PEC…

Zalewski è stato messo fuori rosa dalla Roma dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto e tutte le offerte di trasferimento giunte per lui in estate. Ma dopo l’infortunio grave di Saelemaekers, De Rossi ha subito pensato a Nicola Zalewski e vorrebbe reintegrarlo in rosa per il prosieguo della stagione. Anche questo sarà uno degli argomenti da affrontare con i Friedkin arrivati ieri a Trigoria.

Roma, i legali di Zalewski minacciano la società | Si va verso un braccio di ferro?

Secondo il Corriere dello Sport di oggi, però, non sarà così, almeno non adesso: la Roma non pensa al reintegro. La posizione del club è di aspettare che Zalewski accetti di rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 per dare il via libera. In caso contrario, avanti con la linea dura. I legali del giocatore però hanno recapitato nelle scorse ore una PEC a Trigoria: se Zalewski non sarà inserito di nuovo in gruppo, avvieranno un contenzioso per rivendicare il suo diritto al lavoro.