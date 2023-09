Macedonia del Nord-Italia, le scelte di Spalletti | Le formazioni

Spalletti, ecco la prima Italia del tecnico toscano

L’Italia di Spalletti è pronta per la sfida contro la Macedonia del Nord, il tecnico toscano ha scelto l’11 che scenderà in campo questa sera. In attacco spazio al nuovo capitano Immobile, al suo fianco Politano e Zaccagni.

Macedonia del Nord – Italia, le formazioni

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3) – Dimitrievski; Ashkovski, Musliu, Zajkov, Alioski; Bardhi, Ademi, Elmas; Trakovski, Nestorovski, Miovski. Allenatore: Milevski.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Letexier (Francia)