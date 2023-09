Macedonia del Nord-Italia, le ultimissime sulle formazioni

Prima per Spalletti sulla panchina azzurra. Il tecnico toscano opta per il 4-3-3 con: Donnarumma tra i pali; Mancini e Bastoni al centro della difesa, Di Lorenzo con Dimarco sulle corsie laterali; in mezzo al campo il trio composto da Cristante, Barella e Tonali; in avanti Zaccagni, chiamato a sostituire l’infortunato Chiesa, insieme a Politano a supporto di Immobile, nuovo capitano azzurro.

Le probabili formazioni:

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3) – Dimitrievski; Ashkovski, Musliu, Zajkov, Alioski; Bardhi, Ademi, Elmas; Trakovski, Nestorovski, Miovski. All. Milevski.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. All. Spalletti.