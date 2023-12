Per i biancocelesti, che dovranno affrontare il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League, il sorteggio di Nyon non è stato semplice. Sul risultato dell’estrazione è intervenuto Felix Magath, che ha allenato la squadra tedesca dal 2004 al 2007.

Le dichiarazioni di Magath

L’ex calciatore, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha commentato il sorteggio che vedrà la squadra di Tuchel sfidare la Lazio: “È senz’altro difficile, però non impossibile. Nulla lo è nel calcio. E senza provare ad aggrapparsi ai miracoli. Tutte le partite vanno giocate, c’è sempre una possibilità, anche se il Bayern è chiaramente favorito”. Inoltre, Magath continua elogiando i due allenatori: “Sono tecnici bravi, entrambi hanno vinto anche in Europa ai rispettivi tempi col Chelsea. Però, e lo sostengo da allenatore, le partite le vincono i giocatori. E il Bayern, dopo lo stop invernale della Bundesliga, sarà più fresco da questo punto di vista a metà febbraio”. Conclude dando un consiglio alla squadra biancoceleste: “Andare oltre i propri limiti”, solo in questo modo i biancocelesti potranno provare a fermare la corazzata Bayern.