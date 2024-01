Maiorca-Girona, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Nel palpitante scenario del calcio spagnolo, l’attesissimo incontro tra Mallorca e Girona, previsto per il 24 gennaio 2024 alle 19:30, si profila come un appuntamento cruciale nella Copa del Rey. Questa partita, che si svolgerà nello scenografico Estadi Mallorca Son Moix, promette di essere un duello appassionante tra due squadre determinate a lasciare il proprio segno nella competizione. Da un lato, il Mallorca, che ha recentemente pareggiato 1-1 con il Villarreal in campionato, cerca di ritrovare il cammino della vittoria. I bermellones, guidati da Javier Aguirre, hanno superato il Tenerife nel turno precedente. Dall’altro lato, il Girona arriva a questo incontro forte di un’impressionante vittoria per 5-1 contro il Sevilla in Liga, con un triplo gol dell’ucraino Artem Dovbyk. Vediamo come la pensano i bookmaker, ecco la quote della partita.