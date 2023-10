Sfida importante anche per gli azzurri quella tra Malta e Ucraina. Rebrov ripropone il 4-2-3-1 con Zabarnyi e Matvienko al centro della difesa, davanti a Trubin, sostenuti sulle fasce laterali da Konoplya e Mykolenko. Centrocampo affidato alla coppia composta da Zinchenko e Stepanenko, dietro a Zubkov, Sudakov e Mudryk posti sulla trequarti. In attacco l’unica punta, il classe 1997 in forza al Girona, Dovbyk.

Le probabili formazioni:

MALTA (5-3-2): Bonello; Attard, S. Borg, Muscat, Pepe, Shaw; Kristensen, Guillaumier, Yankam; J. Mbong, Montebello. CT. Marcolini.

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Zubkov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. CT. Rebrov.