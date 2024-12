Man, Haj e Del Prato stendono la Lazio (3-1) | Non basta Castellanos

Una Lazio incerottata e che arriva dal pareggio col Ludogorets affronta il Parma di Pecchia, bestia nera delle big soprattutto nelle prime gare di campionato. I ducali, che hanno perso nell’ultimo scontro contro l’Atalanta hanno voglia di rivalsa e passano subito in vantaggio al 6′ con Dennis Man, gioiello della squadra crociata. Quella del primo tempo è una Lazio spenta, stanca e che cerca di fare il suo nonostante le assenze di Dia e Nuno Tavares, fondamentali nello scacchiere di Baroni.

Lazio stanca e fragile | Ora c’è da rialzare la testa

La ripresa inizia un po’ come il primo tempo con la Lazio che vuole il gol, anche se 53′ arriva la beffa grazie ad una perla del giovane Haj Mohamed, che con un tiro a giro batte Provedel. La Lazio non si arrende, Baroni mischia le carte e tenta il tutto per tutto e la svolta arriva all’81’ quando Castellanos riapre la partita grazie ad un regalo di Suzuki e Valeri. La Lazio ci prova ancora ma al 92′ arriva la rete di Del Prato che chiude la gara e regala 3 punti ai ducali.

Parma-Lazio, il tabellino:

PARMA: Suzuki Z. (Portiere), Del Prato E., Leoni G. (dal 26′ st Hainaut A.), Balogh B., Valeri E., Keita M. (dal 1′ st Estevez N.), Sohm S., Man D., Haj Mohamed A. (dal 25′ st Camara D.), Cancellieri M. (dal 37′ st Benedyczak A.), Bonny A. (dal 1′ st Charpentier G.). A disposizione: Almqvist P., Benedyczak A., Camara D., Charpentier G., Chichizola L. (Portiere), Corvi E. (Portiere), Coulibaly W., Di Chiara G., Estevez N., Hainaut A., Hernani, Mihaila V., Valenti L. Allenatore: Pecchia F..

LAZIO: Provedel I. (Portiere), Lazzari M. (dal 37′ st Marusic A.), Gila M., Romagnoli A., Pellegrini Lu., Guendouzi M., Rovella N. (dal 44′ st Noslin T.), Dele-Bashiru F. (dal 1′ st Pedro), Isaksen G. (dal 20′ st Tchaouna L.), Castellanos T., Zaccagni M.. A disposizione: Furlanetto A. (Portiere), Gigot S., Mandas C. (Portiere), Marusic A., Noslin T., Patric, Pedro, Tchaouna L. Allenatore: Baroni M..

Reti: al 6′ pt Man D. (Parma) , al 8′ st Haj Mohamed A. (Parma) al 36′ st Castellanos T. (Lazio), 47′ st Del Prato(Parma)

Ammonizioni: al 33′ pt Keita M. (Parma), al 45’+7 pt Bonny A. (Parma), al 12′ st Estevez N. (Parma), al 19′ st Balogh B. (Parma) al 30′ pt Rovella N. (Lazio), al 45’+7 pt Gila M. (Lazio), al 45′ st Castellanos T. (Lazio).

Gol annullati: al 2′ pt Rovella N. per fallo (Lazio).