Citizen in campo alle 16 contro il Bournemouth. Prosegue la rincorsa del Manchester City, forte delle tre vittorie consecutive tra campionato e coppe, ultima nel derby contro lo United. Bournemouth, quartultimo, vincitore nell’ultima uscita contro il Burnley. L’ultimo precedente all’Ethiad Stadium, risalente ad agosto 2022, è terminato 4-0 per la formazione di Guardiola. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Aké; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Julian Alvarez, Doku; Haaland. All. Guardiola.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Radu; Aarons, Zabarnyi, Kelly, Kerkez; Scott, Billing; Semenyo, Christie, Kluivert; Solanke. All. Iraola.