Il Manchester City, guidato da Pep Guardiola, affronterà il Crystal Palace in una partita di Premier League. Il City, attualmente al quarto posto in classifica, cerca di avvicinarsi alla vetta dopo un periodo di risultati non proprio incoraggianti. Il Crystal Palace, allenato da Roy Hodgson, si trova in una posizione più bassa e punta a distanziarsi dalla zona retrocessione. Entrambe le squadre sono determinate a ottenere un risultato positivo, con il City che punta alla vittoria e il Palace che cerca di sorprendere.