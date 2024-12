Manchester City-Manchester United, le ultimissime sulle formazioni

Queste le ultimissime di formazione in vista del derby di Manchester fissato per le ore 17.30, gara che potrebbe far svoltare una delle due rose tra i Citizens padroni di casa e i Red Devils.

Manchester City-Manchester United, le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Simpson-Pusey, Gvardiol; De Bruyne, Kovacic; Bernardo Silva, Foden, Matheus Nunes; Haaland.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, de Ligt, Lisandro Martinez; Diallo, Ugarte, Mainoo, Dalot; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.