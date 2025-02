Manchester City – Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla

È già grande Champions in questo turno play-off. Il Manchester City di Guardiola, in grande difficoltà nella prima fase, affronta il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Una sfida diventata ormai una classica della competizione, sono ben quattro i confronti, a doppia sfida, dal 2020 ad oggi. L’ultimo precedente, risalente alla passata stagione, ha visto trionfare i Blancos ai calci di rigore. La sfida, in programma martedì alle 21, sarà visibile su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Manchester City – Real Madrid, le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Nunes, Akanji, Stones, Gvardiol; Kovacic, Silva; Foden, Marmoush, Savinho; Haaland. All. Guardiola

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Tchouameni, Raul Asencio, Fran Garcia; Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.