Il Manchester City ospita lo Sheffield United nella sfida valida per la ventesima giornata di Premier League. Citizen, quarti in classifica, al terzo risultato utile consecutive, hanno superato l’Everton nell’ultima uscita. Diversamente, lo Sheffield United, ultimo, ha raccolto soltanto 9 punti nelle diciannove gare disputate. La gara d’andata, disputata ad agosto, è terminata 1-2 per i Campioni d’Inghilterra in carica. Il match, in programma sabato alle 16, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol; Rodri, Nunes; Silva, Foden, Grealish; Alvarez. All. Guardiola.

SHEFFIELD UNITED (4-1-4-1): Foderingham; Bogle, Ahmedhodžić, Trusty, Lowe; Souza; McAtee, Hamer, Brooks, Archer; McBurnie. All. Heckingbottom.