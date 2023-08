Manchester City-Siviglia, le ultimissime sulle formazioni

Questa sera, ad Atene, va in scena la Supercoppa Europea tra Manchester City e Siviglia. I Citizen in campo con il 4-2-3-1, Guardiola opta per: Ortega tra i pali; Stones accanto al neo acquisto Gvardiol al centro della difesa, supportati dai terzini Walker e Akanji; Kovacic e Rodri a comporre il duo di centrocampo, dietro a Foder, Bernardo Silva e Alvarez, a sostegno dell’unica punta, Haaland. Anche per gli andalusi stesso modulo con: Bounou in porta; Jesus Navas, Badé, Gudelj e Acuna in difesa; Jordan e Rakitic a guidare il centrocampo dietro al trio Ocampos, Suso, Oliver Torres, con l’unico attaccante, En-Nesyri.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Stones, Gvardiol, Akanji; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Alvarez, Foden; Haaland. All. Guardiola.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Jordan, Rakitic; Ocampos, Suso, Oliver Torres; En-Nesyri. All. Mendilibar.