Supercoppa UEFA: Manchester City-Siviglia, probabili formazioni e dove vederla

Ad Atene si gioca la Supercoppa Europea

Questa sera, alle 21, allo stadio Geōrgios Karaiskakīs di Atene andrà in scena la Supercoppa UEFA tra i campioni d’Europa del Manchester City e i vincitori della UEFA Europa League del Siviglia. Prima apparizione nella competizione per i Citizen, reduci dallo storico Treble, che hanno sconfitto l’Inter nella finale di UEFA Champions League, lo scorso 10 giugno. Il Siviglia, invece, dimostra ancora una volta di potersi esaltare in campo europeo: nonostante la stagione non brillante in campionato, gli uomini di Mendilibar hanno portato a casa la loro sesta Europa League sconfiggendo la Roma di Mourinho nella finale di Budapest. Nella prima giornata di campionato il Manchester City ha battuto agevolmente il Burnley con un netto 3-0, il Siviglia, invece, è stato sconfitto per 1-2 dal Valencia. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Amazon Prime Video.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Akanji, Gvardiol, Ake; Rodri, Kovacic; Foden, Alvarez, Grealish; Haaland. All. Pep Guardiola.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Navas, Gudelj, Bade, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri, Ocampos. All. Mendilibar.