Manchester City-Stella Rossa, probabili formazioni e dove vederla

Ricomincia la Champions League dei campioni d’Europa in carica, il Manchester City di Pep Guardiola ospita la Stella Rossa, nel match valido per il gruppo G, lo stesso di Lipsia e Young Boys. Citizen, a punteggio pieno in Premier League, che vogliono confermarsi nella competizione, vogliono cominciare bene davanti a proprio pubblico. L’incontro sarà visibile su Sky Sport 254 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League), e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Manchester City (4-2-3-1): Ederson, Gvardiol, Dias, Aké, Walker, Rodri, Philips, Grealish, Alvarez, Silva, Haaland.All. Guardiola

Stella Rossa (3-5-2): Glazer, Rodic, Dragovic, Spajic, Ivanic, Kangwa, Stamenic, Olayinka, Nedeljkovic, Ndiaye, Lucic.All. Bakhar