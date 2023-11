Citizen in campo questa sera alle 20.45 contro lo Young Boys. Campioni d’Europa con la qualificazione in tasca in caso di vittoria, con 9 punti e soli tre gol subiti nelle prime tre. Nella gara d’andata di Berna, dopo il vantaggio Citizen con Akanji, a cui i gialloneri hanno risposto tempestivamente con Elia, c’ha pensato il solito Haaland, con l’ennesima doppietta, a regalare la vittoria agli uomini di Guardiola. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 255) e Infinity+; in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (3-4-3): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Walker, Rodri, Lewis, Grealish; Doku, Julian Alvarez, Foden. All. Guardiola.

YOUNG BOYS (4-3-1-2): Racioppi; Blum, Camara, Benito, Garcia; Males, Lauper, Monteiro; Ugrinic; Itten, Elia. All.Wicky.