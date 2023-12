A Old Trafford, ospite del Manchester United, arriva il Bournemouth, nella sfida valida per la sedicesima giornata di Premier League. Buon periodo per i padroni di casa che, dopo una partenza non esaltante, sono riusciti a raccogliere 12 punti nell’ultime cinque gare – unica sconfitta in casa del Newcastle – e hanno raggiunto il sesto posto in classifica, a sole tre lunghezze del Manchester City, momentaneamente quarto. Diversamente, il Bournemouth occupa la quindicesima posizione ed è reduce da un filotto di quattro risultati utili consecutivi, con ben tre vittorie, l’ultima delle quali sul campo del Crystal Palace nel turno infrasettimanale. L’ultimo precedente in casa dei Red Devils, risalente a gennaio 2023, è terminato 3-0 per gli uomini di ten Hag. Il match, in programma sabato alle 16, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Mainoo; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. All. ten Hag.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Cook, Christie; Semenyo, Kluivert, Sinisterra; Solanke. All. Iraola.