Manchester United – Lione, le ultimissime sulle formazioni

Manchester United e Lione si affrontano nel ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo il 2-2 maturato nella gara d’andata. La vincente di questo turno affronterà, in semifinale, una tra Athletic Bilbao e Glasgow Rangers. Amorim potrebbe puntare sulla difesa a 3 composta da Mazraoui, Maguire e Yoro; Dalot e Dorgu i favoriti sulle fasce, mentre la mediana dovrebbe vedere protagonisti Casemiro e Ugarte; in avanti Bruno Fernandes e Garnacho sono pronti a supportare Hojlund. Fonseca si affida al 4-3-3 con Veretout, Akoukou e Tolisso a centrocampo, mentre in attacco spazio a Cherki, Mikautadze e Almada. La partita, in programma giovedì 17 aprile alle 21:00, verrà trasmessa su Sky e in chiaro su TV8; in streaming, sarà possibile vederla su Sky Go e NOW.

Manchester United – Lione, le probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. All. Amorim.

LIONE (4-3-3): Perri; Maitland-Niles, C. Mata, Niakhaté, Tagliafico; Akoukou, Veretout, Tolisso; Cherki, Mikautadze, Almada. All. Fonseca.