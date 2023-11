Manchester United-Luton, le probabili formazioni e dove vederla

Impossibile fidarsi di questo Manchester United, sconfitto nove volte in 17 partite. Per i Red Devils però questa diventa una gara troppo importante dopo l’inaudito tracollo di Copenaghen. La gara sarà data in chiaro dai canali Sky.

Manchester United-Luton, le probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Dalot; McTominay, Eriksen; Pellistri, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

LUTON TOWN (5-3-2): Kaminski; Kaboré, Mengi, Lockyer, Osho, Doughty; Barkley, Nakamba, Chong; Adebayo, Morris