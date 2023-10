Derby di Manchester, in programma questo pomeriggio ad Old Trafford, in scena alle 16.15. Condizioni e situazioni differenti: Red Devils rinati con due vittorie consecutive contro Brentford e Sheffield United, Citizen a caccia di nuove conferme dopo i tre punti portati a casa contro il Brighton, arrivati dopo due sconfitte consecutive. L’ultimo precedente in casa del Manchester United, risalente a gennaio, ha visto gli uomini di Ten Hag prevalere per 2-1 sul City grazie alle reti di Bruno Fernandes e Rashford, Grealish per il Manchester City. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni: