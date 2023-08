Manchester United-Nottingham Forest, probabili formazioni e dove vederla

Lo United ospita il Nottingham Forest

Terza giornata di Premier League: il Manchester United sfida il Nottigham Forest. Red Devils che, dopo una buona partenza contro i Wolves, dovranno riscattare la sconfitta subita sabato contro il Tottenham. Nottingham, invece, che vuole continuare a far bene dopo la buona vittoria ottenuta contro lo Sheffield nella scorsa giornata. Il match, in programma questo pomeriggio alle 16 all’Old Trafford di Manchester, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Martinez, Varane, Shaw, Dalot; Casemiro, Mason Mount; Fernandes, Antony, Garnacho; Rashford. All. ten Hag

Nottingham Forest (3-4-3): Turner; Boly, Worrall, McKenna, Aurier, Danilo, Mangala, Williams, Johnson, Awoniyi, Gibbs-White. All. Cooper