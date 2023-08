Manchester United-Wolverhampton, le ultimissime sulle formazioni

Esordio in campionato tra Manchester United e Wolverhampton, che chiudono la prima giornata di Premier League, questa sera alle 21. Ten Hag sceglie il 4-3-3 con Onana, all’esordio in Premier, tra i pali, Varane e Martinez al centro della difesa, supportati da Dalot e Shaw sulle fasce, Casemiro, Fernandez e il neo acquisto, Mount, in mezzo al campo, Antony e Rashford ai lati dell’unica punta, Garnacho.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Onana; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fernandes, Mount; Antony, Rashford, Garnacho