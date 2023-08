Manchester United-Wolverhampton, probabili formazioni e dove vederla

Si chiude la prima giornata di Premier

Ultimo match in programma per la prima giornata di Premier League. Il Manchester United di Ten Hag ospita il Wolverhampton. I Red Devils, che hanno ritrovato la qualificazione in Champions League grazie al terzo posto della passata stagione, vogliono alzare l’asticella e le proprie ambizioni, puntando al titolo di campione d’Inghilterra, che manca ormai dalla stagione 2012/2013. L’incontro, in programma questa sera alle 21 all’Old Trafford di Manchester, sarà visibile su Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Wolverhampton (4-3-3): Sa; Semedo, Kilman, Dawson, Ait-Nouri; Nunes, Lemina, Gomes; Sarabia, Cunha, Neto. All. O’Neil.

Manchester United (4-3-3): Onana; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fernandes, Mount; Antony, Rashford, Garnacho. All. Ten Hag.