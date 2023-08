Calciomercato Juventus, spunta Amrabat | I bianconeri insidiano lo United

In attesa di capire come si evolverà la questione legata a Lukaku, i bianconeri vanno a caccia di un grande nome a centrocampo, che manca da diverse stagione e che poteva essere Pogba, salvo condizioni fisiche.

Calciomercato Juventus, grandi nomi a centrocampo

Giuntoli spinge dunque per le cessioni, perchè è da lì che arriveranno i soldi per gli acquisti: Zakaria è sempre più vicino al Monaco per una cifra vicina ai 20 milioni di euro mentre McKennie piace a diversi club europei anche se la Juventus aspetta l’offerta giusta prima di arrivare ad Amrabat o Diarra. Sono questi i nomi fatti da “La Gazzetta dello Sport” quest’oggi che svelano come i bianconeri vogliano il centrocampista della Fiorentina, che però piace allo United, che è intenzionato a proporre 30 milioni più bonus. La Juventus visti i buoni rapporti con i viola potrebbe avere un canale privilegiato.