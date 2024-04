Mancini: “De Rossi in panchina lo vedo tranquillo, da giocatore non dormiva. Da Lukaku e Dybala mi aspetto molto”

Mancini, autore del gol del tacco di Dio, è torna a parlare in vista del derby di sabato sera

Intervenuto a Radio Romanista, Amantino Mancini, ex calciatore di Roma, Milan e Inter, ha parlato del derby di sabato ma anche della sfida di giovedì tra la squadra di Pioli e quella di De Rossi.

Mancini: “Contro il Milan sfida interessante”

Queste le sue parole:

Che idea ti sei fatto della gestione De Rossi fin qui?

“Penso che De Rossi sia stato scelto perché la Roma, dopo l’esonero di Mourinho, aveva bisogno di una persona che conosceva bene l’ambiente e la piazza. Si è rivelata la scelta giusta, ora la squadra propone più gioco e ha delle idee interessanti. Gli ultimi risultati sono stati positivi e adesso arriva il derby. Da giocatore, Daniele viveva queste partite in maniera nervosa, non dormiva nemmeno. Ricordo di quando lo vedevo camminare a destra e sinistra, senza fermarsi un attimo. Totti invece era più calmo”.

Daniele si comporta in maniera diversa rispetto a quando era giocatore?

“In panchina lo vedo tranquillo, meno agitato di quando era calciatore. È stato bravissimo a capire il ruolo che riveste ora e a cambiare atteggiamento, pensando alle strategie e a controllare le emozioni. Ci sta riuscendo benissimo”.

Quanto ti aspetti da Lukaku e Dybala?

“Mi aspetto molto, anche perché nelle ultime gare hanno fatto poco. Devono essere protagonisti, proprio perché la Roma li ha presi per fare questo. Negli ultimi derby non hanno fatto molto, spero quindi che la Roma possa vincere anche grazie al loro contributo”.

La Roma riuscirà a raggiungere l’obiettivo Champions?

“Secondo me sì, bisognerà recuperare i punti persi a Lecce vincendo il derby. Quando vinci queste partite accumuli fiducia e hai entusiasmo per le gare a seguire”.

Sei stato protagonista di grandi notti europee a Roma, come vedi la sfida al Milan?

“È una gara interessante, sono due squadre che si conoscono. Sarà difficile passare per entrambe, ma la gara d’andata dirà tanto sull’esito finale del doppio confronto. Adesso è difficile dire chi è favorito, preferisco aspettare. Il Milan è abituato a giocare partite importanti a livello europeo, ma anche la Roma ha acquisito costanza e carattere anche in ambito internazionale negli ultimi anni”.

Hai solo una vittoria da distribuire tra Lazio e Milan, quale ti prendi?

“Il successo nel derby, senza neanche pensarci”.