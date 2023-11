Partita dalle mille aspettative quella dell’Olimpico viste le sconfitte di Lazio e Atalanta di ieri, con la Roma che deve assolutamente portare a casa la vittoria. Sfida che comincia subito in maniera blanda anche se Samardzic è il pericolo numero a cui i giallorossi devono fare attenzione. Primo quarto d’ora dove la Roma fa girare solamente il pallone e la prima occasione arriva proprio in questi istanti su calcio d’angolo con Mancini che sfiora il gol di testa. I giallorossi insistono visto che in campo è tornata la qualità di Lorenzo Pellegrini, che si sposa benissimo con Paulo Dybala. 5′ minuti più tardi arriva il vantaggio giallorosso con Gianluca Mancini abile a beccare di testa una punizione di Paulo Dybala. I restanti minuti del primo tempo sono veramente spezzettati tra i falli fatti dalla squadra di casa e quelli ospiti che spesso discutono con Mourinho e con Massimi che deve ricondurre a diversi cartellini gialli, a partire da Samardzic e Pellegrini. Termina così il primo tempo con il vantaggio dei giallorossi anche se nel secondo tempo le due squadre devono fare qualcosa di più.

La ripresa è letteralmente più accesa visto che nei primi minuti più volte sia la Roma che l’Udinese hanno diverse occasioni prima con Lukaku e poi con Souza Silva. Questi tiri spaventano la Roma, che si sgretola e al 57′ prende il pareggio con la rete di Thauvin che lasciato solo batte a due metri dalla porta Rui Patricio. E’ il momento dei cambi per i giallorossi, entrano El Shaarawy e Azmoun che rilevano Spinazzola e Pellegrini per cercare di dare una svolta alla partita. Ancora cambi per Josè Mourinho, che inserisce Bove e Zalewski anche se la Roma non riesce a trovare il gol dopo un conclusione al 77′ con Bryan Cristante che sfiora il palo.

Roma-Udinese, Dybala accende i giallorossi

Tanti i cambi anche per la squadra di Cioffi, che lancia Lucca al posto di Thauvin. All’81’ arriva però la perla del campione,Paulo Dybala, che in area incassa la rete del 2 a 1 e fa esplodere la rete del 2 A 1. Andati in vantaggio i giallorossi corrono ai ripari con l’argentino che viene sostituito da Kristensen. 10′ minuti di trepidazione per la squadra di Mourinho con Foti, il vice di Mourinho che viene espulso nel finale. Nel finale arriva anche il tris di El Shaarawy che con un tiro a giro sotto la tevere batte Silvestri e regala ai giallorossi la rete della sicurezza. Fischio finale con la Roma che conquista 3 punti importantissimi in ottica Champions aspettando la sfida di giovedì contro il Servette.

Roma-Udinese, risultato e tabellino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini Lo. (dal 18′ st Azmoun), Spinazzola (dal 18′ st El Shaarawy); Dybala (dal 38′ st Kristensen), Lukaku. A disposizione: Boer, Svilar, Belotti, Azmoun, Celik, Aouar, Kristensen, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Festy, Samardzic (dal 24′ st Lovric), Walace, Payero, Zemura (dal 38′ st Kamara); Thauvin; Success. A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Zarraga, Kamara, Akè, Tikvic, Lucca, Camara, Kabasele, Kristensen, Pafundi. Allenatore: Cioffi

Reti: al 20′ pt Mancini, al 12′ st Thauvin, al 36′ st Dybala, al 45′ st El Shaarawy

Ammonizioni: Ferreira, Samardzic, Success, Pellegrini

Recupero: 2′ minuti nel primo tempo, 5 minuti nel secondo tempo