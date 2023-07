Mané-Al Nassr, nel vivo della trattativa: si chiude entro 48 ore

L'Al Nassr ha offerto 40 milioni al Bayern Monaco per Sadio Mané

Sadio Mané si avvicina passo dopo passo verso l’Arabia Saudita. L’attaccante senegalese è attualmente occupato nella tournée asiatica con il Bayern Monaco, che domenica farà tappa a Singapore dopo le prime sfide giocate in Giappone; come riporta Sky Sport DE (tedesco), il viaggio dell’ex ala del Liverpool potrebbe subire una variazione sul piano di volo: da Tokyo, infatti, potrebbe volare direttamente a Riyad, dove è attesa la sua firma con l’Al Nassr.

Mané-Al Nassr, 40 milioni al Bayern e 40 al senegalese

Il club in cui gioca Cristiano Ronaldo ha offerto negli scorsi giorni 40 milioni al Bayern Monaco e 40 al giocatore, compresi bonus e diritti di immagine. La trattativa è entrata nel vivo, visto che l’agente di Mane, Björn Bezemer, dovrebbe arrivare a Tokyo nella giornata di domani per definire gli ultimi dettagli. Nelle prossime 48 ore potrebbero esserci novità, ma tutto lascia pensare che il classe ’92 abbia già terminato la sua esperienza con i tedeschi. Un anno caratterizzato da tanti problemi fisici e pochissime soddisfazioni, se non quella di aver contribuito marginalmente alla conquista della Bundesliga.