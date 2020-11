Maradona, medici stupiti dal recupero lampo del Pibe de Oro

Le notizie sulle gravi condizioni di Diego Armando Maradona avevano paralizzato l’intero mondo del calcio. Però, arrivano buono notizie dall’Argentina. Dopo l’operazione al cervello il Pibe sta rispondendo molto bene tanto da stupire i medici.

Leopoldo Luque, medico di Maradona, ha chiarito il quadro clinico del suo paziente: “Diego sta molto meglio, è di buon umore e la sua capacità di recupero ci sorprende. Però bisogna rimanere cauti”. Ha aggiunto: ”Non c’è nessuna complicazione neurologica ed è veramente sorprendente il modo in cui sta affrontando il decorso operatorio. In ogni caso bisogna dargli tempo di recuperare al 100% perchè ancora non lo è nonostante lui voglia già essere dimesso. Le 24 ore post intervento possono essere critiche ma con lui non è successo e lo staff medico è soddisfatto dalla sua risposta”.